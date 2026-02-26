Crecida del río Salado: piden colaboración para asistir a familias afectadas en el norte provincial

En una entrevista concedida a Noticiero 7, Francisco Orellana, referente de la Asociación Civil El Ceibal, solicitó la colaboración de la comunidad para acompañar a las familias perjudicadas.

Hoy 15:20

El dirigente explicó que la situación se agravó en las últimas semanas tras la crecida del río Salado, que se desbordó primero a la altura de Esteco, en el departamento Alberdi, entre Santo Domingo y San José de Boquerón, y luego en la zona de Chañar Bajada, departamento Pellegrini. En los últimos días, el agua también avanzó en la comunidad de Candelaria, en el departamento Copo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Orellana señaló que el fenómeno no solo afecta viviendas, sino también la conectividad y la actividad laboral. Pobladores de parajes como Saladillo y Alto Alegre enfrentan serias dificultades para trasladarse, mientras que varios docentes necesitan asistencia para poder cruzar el río y llegar a las escuelas rurales.

Operativo provincial y preocupación por el “día después”

Durante la entrevista, el referente social destacó que el Estado provincial desplegó un operativo integral en la zona. Personal de Defensa Civil, la Policía y equipos de Salud trabajan en el control de la emergencia, con tareas de asistencia sanitaria, relevamientos y mantenimiento de caminos para evitar el aislamiento de comunidades.

Según precisó, actualmente hay alrededor de 15 familias evacuadas, algunas de las cuales ya habían regresado a sus hogares tras una primera bajante del agua, pero debieron volver a dejar sus viviendas ante una nueva crecida.

También advirtió sobre la situación del río Horcones, que en los últimos días volvió a aumentar su caudal, complicando aún más el panorama en sectores cercanos a Nueva Esperanza.

Te recomendamos: El norte santiagueño, complicado por las crecidas de los ríos Horcones y Urueña

Si bien valoró la respuesta oficial, Orellana puso el foco en lo que denominó “el día después”: la etapa de reconstrucción y prevención. Recordó que situaciones similares ya se registraron en los años 2000 y 2015, y remarcó la necesidad de planificar soluciones estructurales para mitigar futuros desbordes.

Cómo colaborar

Desde la Asociación Civil El Ceibal, junto a la Fundación Anchaco, equipos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y otras organizaciones sociales, se encuentran coordinando la recepción y distribución de ayuda.

Orellana indicó que se están difundiendo números de contacto y canales oficiales a través de redes sociales para quienes deseen colaborar con donaciones o asistencia. “La solidaridad y la empatía están muy presentes en estos momentos”, expresó, al tiempo que reiteró que toda contribución será bienvenida para acompañar a las familias afectadas y afrontar el proceso de recuperación una vez que baje el agua.

Mientras tanto, todo dependerá de las lluvias en la zona norte: si las precipitaciones continúan, el caudal de los ríos podría mantenerse alto y prolongar la emergencia.

Por colaboraciones pueden comunicarse al 3854741248.