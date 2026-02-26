Inicio del ciclo lectivo 2026: expectativas y aulas completas en la Escuela Normal de La Banda

Con actos colmados de familias y estudiantes, comenzó el ciclo lectivo 2026 en la Escuela Normal Superior Doctor José Benjamín Gorostiaga.

Con actos colmados de familias y estudiantes, comenzó el ciclo lectivo 2026 en la Escuela Normal Superior Doctor José Benjamín Gorostiaga. En diálogo con Noticiero 7, su rectora destacó el esfuerzo institucional previo al inicio de clases y las expectativas frente a un año que se presenta “con muchos desafíos y muchísimo trabajo”.

“Desde enero y febrero no hemos tenido descanso. Todo el equipo trabajó para que los edificios estén en condiciones y podamos recibir a nuestros niños”, expresó la directiva, quien remarcó que el establecimiento tiene habilitados todos sus niveles: inicial, primario, secundario, comercial nocturno y superior, donde se dictan las carreras de Ciencias de la Educación y Economía.

Actos por nivel y contacto directo con las familias

Para el inicio formal de actividades, la rectora decidió realizar tres actos diferenciados —uno por cada nivel obligatorio— con el objetivo de brindar mayor comodidad y un trato más personalizado. “Podría haber hecho un solo acto, pero quise tener un contacto más cercano con las familias y los estudiantes”, explicó.

La medida permitió dialogar con padres y tutores, quienes manifestaron inquietudes propias de los primeros días, aunque también expresaron agradecimiento por recientes decisiones en materia educativa.

Ingreso a las 8 y alivio para docentes

Uno de los puntos más valorados por la comunidad educativa fue la modificación en la jornada escolar, que establece el ingreso a las 8 de la mañana tras la eliminación de la denominada “obra extendida”.

Según señaló la rectora, la decisión del Gobierno provincial y del Consejo General de Educación representa “un alivio y un gran beneficio tanto para alumnos como para docentes”. Además, subrayó que la medida permitió generar cargos y brindar oportunidades laborales a educadores que aún no tenían designación.

“En el contexto nacional que se está viviendo, que los docentes puedan acceder a un cargo y, además, cerca de su lugar de origen, es una gran decisión”, sostuvo. También indicó que muchos educadores inician este año su primera experiencia laboral, lo que genera expectativas y entusiasmo.

Aulas con alta matrícula

En cuanto a la matrícula, la institución registra una demanda sostenida. “Tenemos las vacantes cubiertas y aulas súper pobladas, con entre 40 y 45 alumnos”, detalló.

Finalmente, la rectora agradeció a la comunidad bandeña por elegir a la histórica casa de estudios y reafirmó el compromiso de sostener la calidad educativa en todos sus niveles.

Con el calendario en marcha, el desafío ahora será sostener el ritmo de trabajo en un año que, según anticipan desde la institución, exigirá organización, compromiso y acompañamiento permanente a las familias.