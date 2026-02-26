El Inter Miami de Messi afronta un nuevo amistoso ante Independiente del Valle

Las Garzas buscan levantar cabeza tras la goleada en el debut de la MLS y enfrentan al Matagigantes en el Estadio Juan Ramón Loubriel.

Hoy 15:38

Este jueves, desde las 21.00, Inter Miami CF e Independiente del Valle se medirán en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Puerto Rico en un amistoso internacional que servirá como prueba exigente para ambos. El equipo dirigido por Javier Mascherano intentará dejar atrás la dura caída sufrida en el arranque de la Major League Soccer.

Las Garzas ya disputaron tres amistosos de pretemporada: cayeron 3-0 ante Alianza Lima, luego vencieron 2-1 a Atlético Nacional y empataron 2-2 con Barcelona Sporting Club. Sin embargo, el último antecedente no fue positivo: el pasado sábado perdieron 3-0 frente a Los Angeles FC en la primera fecha de la MLS, torneo en el que defienden el título.

Por su parte, el “Matagigantes” comenzó con el pie derecho la temporada 2026 tras vencer 2-0 a Guayaquil City FC en el debut de la liga ecuatoriana. Además, volverá a disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde será uno de los cabezas de serie.

Probable formación de Inter Miami

Dayne St. Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael Silva, Noah Allen; Rodrigo De Paul, David Ayala; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia y Luis Suárez.

DT: Javier Mascherano.

Posible formación de Independiente del Valle

Guido Villar; Daykol Romero, Richard Schunke, Mateo Carabajal; Patrik Mercado, Jhegson Méndez, Júnior Sornoza, Justin Lerma; Djorkaeff Reasco, Matías Perelló, Carlos González.

DT: Joaquín Papa.