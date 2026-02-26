En vivo: el Inter Miami de Messi afronta un nuevo amistoso ante Independiente del Valle

Las Garzas buscan levantar cabeza tras la goleada en el debut de la MLS y enfrentan al Matagigantes en el Estadio Juan Ramón Loubriel.

Hoy 21:20

Este jueves, desde las 21.00, Inter Miami CF e Independiente del Valle se medirán en el Estadio Juan Ramón Loubriel de Puerto Rico en un amistoso internacional que servirá como prueba exigente para ambos. El equipo dirigido por Javier Mascherano intentará dejar atrás la dura caída sufrida en el arranque de la Major League Soccer.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1 - OPCIÓN 2