El video sensual de China Suárez en lencería que generó elogios y polémica

La actriz protagonizó la campaña de una marca de ropa interior femenina y el clip se viralizó rápidamente, desatando una ola de comentarios a favor y en contra.

Hoy 16:41

La actriz China Suárez volvió a captar la atención en redes sociales tras compartir el video de su nueva campaña publicitaria para una línea de lencería femenina. Con una estética dominada por el negro y una impronta provocadora, el material se viralizó en pocas horas y generó tanto elogios como críticas entre los usuarios.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La protagonista de La Hija de Fuego posó sin reservas para promocionar la colección otoño/invierno de la marca impulsada por la modelo Ivana Figueiras, actual pareja del exfutbolista Darío Cvitanich.

“El silencio terminó. Hay secretos que deben ser revelados”, expresó María Eugenia Suárez en el posteo con el que presentó la campaña, antes de informar que la nueva colección ya se encuentra disponible tanto en locales físicos como en la tienda online.

En el clip, la actriz aparece recostada sobre una cama, maquillándose, comiendo cerezas y desplegando una actitud seductora frente a cámara. La producción, ambientada en lo que aparenta ser una habitación de hotel, culmina con su salida del lugar cubierta apenas por un pequeño saco.

El video, que también fue replicado por cuentas de espectáculos y moda, se difundió con rapidez y sumó miles de interacciones. La actual pareja del futbolista Mauro Icardi volvió así a ubicarse en el centro de la escena mediática, confirmando su capacidad de generar repercusión con cada aparición pública.