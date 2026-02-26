Israel Roldán sobre la pretemporada de Sarmiento: "Venimos haciendo las cosas bien para hacer un buen torneo”

El volante del Profe hizo un balance tras el amistoso ante Unión Santiago y aseguró que el equipo se prepara con intensidad para el inicio del Torneo Federal A.

Sarmiento de La Banda continúa con su puesta a punto de cara al inicio del Torneo Federal A y, luego del amistoso disputado ante Unión Santiago, el volante Israel Roldán dejó sus sensaciones sobre el presente del equipo.

“Venimos muy bien entrenando, tuvimos amistoso, no fue el resultado que queríamos pero tuvimos la intensidad que uno necesita para seguir mejorando y eso es lo bueno”, expresó el mediocampista, destacando el trabajo que viene realizando el plantel en esta etapa preparatoria.

Sobre el encuentro, fue claro en su análisis: “Fue un resultado mentiroso, fuimos superiores, ellos llegaron una sola vez y convirtieron, pero importa poco y nada. Todavía falta mucho para que arranque el Federal”. El mensaje apunta a priorizar el rendimiento por encima del marcador en esta fase.

Roldán también valoró la conformación del grupo: “Hay un buen plantel con gente de experiencia y chicos. Venimos trabajando bien, el cuerpo técnico le da bola a todos los jugadores para que se sientan importantes”. Además, en lo personal, agregó: “Me voy sintiendo bien, el entrenador ha depositado mucha confianza en mí. Me pide que trate de habilitar a los delanteros y de a poco me voy poniendo mejor físicamente”.

Pensando en lo que viene, el volante reconoció la exigencia de la zona: “Conocemos el grupo que nos toca, hay equipos duros y grandes, pero Sarmiento estos últimos años viene pisando fuerte. En La Banda se hace fuerte. Venimos haciendo las cosas bien para hacer un buen torneo”.