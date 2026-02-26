Jeremías Valoy y un mensaje claro en Unión Santiago: “Hay que pelear arriba y salir campeón”

El volante analizó el triunfo ante Sarmiento en el primer amistoso de pretemporada y destacó el trabajo del nuevo cuerpo técnico encabezado por Gustavo Módica.

Hoy 16:30

Tras imponerse 1-0 ante Sarmiento de La Banda, equipo que disputará el Torneo Federal A, el mediocampista Jeremías Valoy sacó conclusiones positivas del presente de Unión Santiago en su primer amistoso de cara a la Liga Santiagueña de Fútbol.

“Las sensaciones son lindas por sumar minutos de fútbol, es la primera práctica formal. Vamos agarrando ritmo y la victoria nos sirve para tomar confianza. Hicimos cosas buenas y malas que se irán corrigiendo. Contento por sumar minutos ante un rival como Sarmiento”, expresó el volante, valorando la exigencia del encuentro.

Valoy también hizo hincapié en la renovación del plantel: “Hay un plantel joven, quedamos pocos del año pasado y queremos dejar al club arriba”. El mensaje fue ambicioso y dejó en claro el objetivo colectivo: “Hay que pelear arriba y salir campeón, eso es lo principal, además de jugar bien. De a poco nos vamos planteando los objetivos. En lo individual, tratar de sumar la mayor cantidad de partidos”.

Bajo la conducción de Gustavo Módica, el equipo comienza a mostrar una identidad. “El DT nos pidió que seamos ordenados a la hora de defender y que no nos filtren pases. En ataque hay que ser pacientes. Las cosas salieron como él pidió”, concluyó, dejando buenas sensaciones en este arranque de preparación, dijo en diálogo con María de los Ángeles Ávila.