Gerardo Zamora respaldó en el Senado el acuerdo Mercosur-Unión Europea y lo definió como una política clave para el desarrollo

El senador santiagueño fundamentó su voto afirmativo en la Cámara alta y sostuvo que el tratado representa una oportunidad histórica para la inserción internacional del país y el fortalecimiento de las economías regionales.

Hoy 16:55

En una jornada decisiva en el Senado, el legislador por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fundamentó su acompañamiento a la ratificación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea, al que consideró un avance trascendental para el posicionamiento del país en el escenario global.

Durante su exposición en el recinto, sostuvo que el entendimiento no responde a una coyuntura política determinada, sino que es el resultado de un proceso sostenido en el tiempo por distintas administraciones. En ese sentido, remarcó que la continuidad institucional y el consenso alcanzado en torno al tratado fortalecen la credibilidad argentina frente a uno de los bloques económicos más influyentes del mundo.

Impulso para las economías regionales

Zamora puso el foco en las oportunidades que el acuerdo puede generar tanto a nivel nacional como para las provincias. Señaló que la apertura de nuevos mercados, la posibilidad de captar inversiones y la ampliación de la matriz productiva son aspectos centrales de esta nueva etapa.

En esa línea, expresó que el país tiene ante sí una instancia significativa para profundizar su integración comercial y potenciar el desarrollo de las economías regionales. Además, vinculó la iniciativa con una visión de federalismo activo, orientado a conectar las capacidades productivas del interior con el comercio internacional.

Con su voto afirmativo, el senador reafirmó su postura favorable a una estrategia de inserción global que, según indicó, puede traducirse en crecimiento y mayores oportunidades para Santiago del Estero y el conjunto del país.