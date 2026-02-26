Pablo Minissale valoró la fortaleza de Mitre en casa tras el triunfo ante Estudiantes de Caseros

Luego de la victoria frente a Estudiantes de Buenos Aires, el defensor Pablo Minissale analizó el rendimiento de Mitre, que logró sumar sus primeros tres puntos como local en la Primera Nacional. El equipo aurinegro dio un paso importante en casa y empieza a construir confianza.

“La sensación es buena por sumar como local, es la base y fortaleza. Afuera hay que jugar de igual a igual”, expresó el zaguero, dejando en claro que el objetivo es sostener la misma intensidad tanto en Santiago como en cualquier otro escenario.

En lo personal, Minissale se mostró conforme con su presente, aunque apuntó a seguir creciendo: “Me vengo sintiendo bien, hay que seguir mejorando para agarrar más ritmo”. El defensor quiere consolidarse y aportar seguridad en el fondo en un torneo que no da respiro.

Además, hizo referencia a las condiciones climáticas que muchas veces influyen en el desarrollo de los partidos: “Hay que ir a jugar a todos lados igual. El calor es un factor común, pero hay que saber aprovecharlo también”. Mitre entendió el contexto y supo hacerlo valer para quedarse con un triunfo clave ante su gente.