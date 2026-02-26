“Estoy muy triste”: el acusado del femicidio de Thania Santillán confesó haber efectuado los disparos ante la fiscalía

Diego Salto declaró durante dos horas y reconoció su responsabilidad en el crimen. Permanece detenido mientras la fiscal Lucía González Farías avanza con la investigación y define su situación procesal.

Hoy 17:04

La investigación por el femicidio de Thania Santillán tuvo un avance clave este jueves, cuando el principal imputado, Diego Salto, confesó ante la Justicia que fue quien realizó los disparos que terminaron con la vida de la joven.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La audiencia indagatoria se desarrolló durante dos horas y estuvo encabezada por la fiscal Lucía González Farías, a cargo de la causa. El trámite judicial había sido reprogramado días atrás por cuestiones procesales y finalmente se concretó este 26 de febrero.

En su declaración, el acusado asumió la autoría del ataque y aseguró estar “muy triste” por lo ocurrido. Además, hizo referencia al vínculo que mantenía con la víctima y sostuvo que tenían planes a futuro.

Tras la indagatoria, Salto continúa alojado en el Centro Único de Detenidos, bajo estricta custodia, mientras la fiscalía avanza con las diligencias procesales para definir su situación judicial.