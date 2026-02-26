Realizaron cuatro cirugías laparoscópicas en el Hospital Zonal de Fernández con el Programa Quirúrgico Itinerante

El Nuevo Hospital Zonal Rudecindo del Valle Cazzaniga de Fernández fue escenario de una intensa jornada quirúrgica en el marco del Programa Quirúrgico Itinerante del Interior del Ministerio de Salud.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El director del nosocomio, Dr. Juan Fernando García, informó que se realizaron cuatro colecistectomías por videolaparoscopía programadas, procedimientos que permiten resolver patologías de vesícula mediante técnicas mínimamente invasivas.

Las intervenciones estuvieron a cargo del propio Dr. Juan Fernando García, junto a los cirujanos Dr. Alfredo Rojas y Dr. Ricardo Urtubey, con la participación de la anestesióloga Dra. María Lina Morales. La coordinación general estuvo en manos de la Lic. Iris Peralta, acompañada por las instrumentadoras quirúrgicas Carla Sosa y María Cardo.

El programa está integrado por equipos de cirujanos, anestesiólogos, instrumentistas y técnicos que se trasladan a hospitales del interior como Fernández, Monte Quemado, Pinto, Sumampa, Añatuya, Quimilí, Loreto, Frías y Termas de Río Hondo, con el objetivo de resolver cirugías programadas sin necesidad de derivar pacientes a los hospitales centrales de Santiago del Estero o La Banda.

Antes de ingresar al quirófano, los pacientes atravesaron un proceso integral de evaluación, que incluyó estudios de laboratorio, diagnósticos por imágenes —como ecografías y tomografías— y valoraciones prequirúrgicas de distintas especialidades médicas. El operativo demandó además la articulación del personal administrativo y del servicio social hospitalario.

La jornada contó con la articulación de áreas centrales del Ministerio de Salud, entre ellas la Dirección del Interior a cargo de la Dra. Graciela Alzogaray y la Coordinación General encabezada por el C.P.N. Norberto Zanni, con el acompañamiento del secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza, y de la ministra, Lic. Natividad Nassif.

Desde el hospital destacaron que este tipo de intervenciones fortalecen la atención sanitaria en el interior provincial y garantizan acceso oportuno a cirugías de mediana complejidad sin traslados innecesarios.