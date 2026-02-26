El Dr. Luís Bolañez asumió como nuevo director del Hospital Distrital de Pozo Hondo

La designación de Bolañez marca el inicio de una nueva etapa en la conducción del principal centro sanitario de Pozo Hondo.

Hoy 17:17

El Dr. Luís Bolañez fue puesto en funciones este jueves como nuevo director del Hospital Distrital de Pozo Hondo, en un acto encabezado por la directora del Interior del Ministerio de Salud, Graciela Alzogaray.

La asunción se desarrolló durante la mañana de este jueves con la presencia del director saliente, Luís Sgoifo, el administrador Ariel Arias y trabajadores de los distintos servicios del centro de salud.

Tras el acto institucional, las autoridades sanitarias se trasladaron a la sede municipal, donde fueron recibidas por el intendente Alejandro Albornoz, con quien mantuvieron un encuentro protocolar.