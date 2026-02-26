Cumpleaños tras las rejas: la presa influencer que celebró con globos, música y polémica

Las imágenes del festejo se viralizaron y generaron una fuerte discusión en redes sociales sobre las condiciones de detención y los límites dentro del sistema penitenciario.

Hoy 17:26

Una nueva controversia se instaló en redes sociales luego de que Paola Malala Galeano, detenida en el Penal Nº40 de Lomas de Zamora, difundiera imágenes del llamativo festejo que organizó por su cumpleaños dentro del pabellón.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La mujer, condenada por su participación en un homicidio en ocasión de robo, celebró su duodécimo cumpleaños privada de la libertad con una fiesta temática rosa. El evento incluyó arcos de globos, luces LED, música y una torta decorada con una corona, elementos que rápidamente despertaron reacciones entre los usuarios.

“¡Mi último cumpleaños en la cárcel! 12 cumpleaños encerrada, basta para mí y pronto para todos. #BarrioPrivado”, escribió Galeano en sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores y se volvió conocida por compartir su rutina dentro del penal.

Según se informó en el noticiero Mediodía Noticias, la detenida fue arrestada por un hecho ocurrido en 2013, cuando junto a otros tres hombres asesinó a balazos a Carlos Alberto Gauna durante el intento de robo de su camioneta. En 2014 aceptó un juicio abreviado en el Tribunal en lo Criminal Nº5 de La Matanza, donde fue condenada por ocultar información y señalar el lugar donde se hallaría la víctima.

Un recurso presentado por su defensa ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense fue rechazado en 2016. Actualmente, y a menos de un año de recuperar la libertad, la mujer ganó notoriedad en redes sociales mediante transmisiones en vivo, videos y colaboraciones publicitarias realizadas desde el penal.

Las imágenes del cumpleaños desataron una fuerte división entre los usuarios: mientras algunos celebraron su inminente salida y le enviaron mensajes de apoyo, otros cuestionaron el festejo y apuntaron contra el sistema penitenciario. “El que murió no cumple más años”, escribió un usuario, reflejando el tono de la discusión.

De acuerdo con lo trascendido, Galeano podría recuperar la libertad el próximo 31 de agosto, fecha que marcaría el final de más de una década tras las rejas.