Tras 445 días incomunicado en Venezuela, el gendarme Nahuel Gallo habló con su esposa y abandonó la huelga de hambre

En medio de su detención en la prisión El Rodeo I, Gallo logró comunicarse por teléfono con su pareja tras más de un año sin contacto directo; su familia reafirma el pedido de liberación inmediata.

Hoy 17:34

El gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde hace 14 meses, abandonó la huelga de hambre que había iniciado el sábado tras hablar este jueves con su pareja, María Alexandra Gómez.

“Ya no está en huelga de hambre porque le dijeron que podía hablar conmigo”, dijo Gómez al medio TN.

Gallo pudo llamar por teléfono a su pareja después de 445 detenido e incomunicado tras ser detenido el 8 de diciembre de 2024 cerca de la frontera con Colombia.

“Después de 445 días me volvió el alma al cuerpo. Nahuel me llamó, Nahuel llamó para decirme que seguía fuerte. Que nos necesitaba fuertes. Lo queremos LIBRE, necesita estar con su familia”, escribió este jueves temprano su pareja en un posteo de X, junto a una foto familiar.

Qué dijo la mujer de Nahuel Gallo

Gómez dijo que “estaba en una entrevista en una radio cuando me llamó”.

“Me llamo alrededor de las 10. Vi a Dios. Dios mio gracias porque escuché su voz. De su boca me dijo que estaba bien, que estaba fuerte. Me preguntó por toda la familia, por el bebé (su hijo Víctor). Tenía muchas ganas de hablar con Víctor pero estaba en el jardín”, contó.

Además, dijo que el gendarme le comentó que “estaba fuerte, que ya había dejado la huelga de hambre. Ya no está la huelga de hambre porque le dijeron que se podía comunicar conmigo“.

“Ahora el pedido tiene que ser más fuerte para que lo liberen. Ya no es un desaparecido forzado. Entonces libérenlo para que esté pronto en casa, de donde nunca tuvo que ser alejado”, concluyó.

“Comió bastante”

En tanto, la madre de Gómez y suegra de Gallo, Yalitza García, contó desde Venezuela que el gendarme “comió bastante” tras levantar su huelga de hambre.

“Nahuel se encuentra bien. Nahuel comió esta mañana, comió bastante, está muy fuerte y fuera de peligro”, indicó.

“Desde el llamado, no hemos tenido ninguna novedad”, añadió García.

“Lo primero que hizo (su hija tras hablar con Gallo) fue enviarme un mensaje de texto. Estaba en shock”, señaló.

Además, contó que seguirá firme frente al penal conocido como Rodeo I, en las afueras de Caracas, junto a familiares de numerosos presos políticos que esperan por la liberación de sus seres queridos tras la aprobación de la amnistía aprobada por el Parlamento venezolano el jueves pasado.

“Hacemos una vigilia, una oración. Estamos siempre pendientes. Después nos vamos a una colina y hacemos un llamado a los gritos cuando ellos nos responden”, indicó.

Finalmente aseguró que seguirá en el lugar.

“Las expectativas son muy grandes. Estamos todos pendientes de que salgan todos. Esperamos que en pocos días puedan salir todos. No me puedo ir. Tengo que quedarme. Gracias a dios entre las amigas nos apoyamos. No pienso irme de aquí”, concluyó.