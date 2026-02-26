Las acciones argentinas cayeron con fuerza y el riesgo país volvió a superar los 550 puntos

Los ADR bancarios lideraron las pérdidas en Wall Street y el S&P Merval retrocedió en pesos y en dólares. Los bonos también bajaron y el dólar sumó su tercera jornada consecutiva en alza.

Hoy 17:50

Los bonos y acciones argentinas cerraron en rojo este jueves, mientras el riesgo país subió y superó nuevamente los 550 puntos. El dólar, por su parte, hilvanó la tercera jornada en alza.

Pese a la buena colocación de deuda que hizo el Tesoro este miércoles y a las continuas compras de reservas por parte del Banco Central (BCRA), los activos de origen local no hacen pie en el mercado internacional.

Los bonos cayeron entre 0,2% y 0,7% en el exterior, lo que generó un alza de nueve unidades en el riesgo país. Así, el indicador alcanzaba los 554 puntos, el mayor valor desde el 21 de enero.

Las acciones que cotizan en Wall Street, por su parte, también mostraron mayoría de números negativos. Los bancos encabezaron las pérdidas: los papeles de Macro cedieron más de 7% en Nueva York, seguidos por los de Supervielle, que cayeron 5,5%.

En la Bolsa porteña, en tanto, el índice S&P Merval retrocedió 1,6% en pesos y 2,6% en dólares, medido al tipo de cambio contado con liquidación.

Para el operador Gustavo Ber, la caída de los activos argentinos se relaciona con la mayor prudencia a nivel global, en un día en el que los principales índices del mercado de EE.UU. finalizaron en terreno negativo.

“Tras el repunte de las últimas ruedas, Wall Street se inclina por una mayor cautela al ritmo de los balances de Nvidia y Salesforce, toda vez que continúa el debate sobre la IA a raíz de las repercusiones que podría tener sobre la ‘macro’ así como sobre las utilidades y las valuaciones", indicó.

El dólar, en alza

La volatilidad también se trasladó al mercado cambiario. El dólar subió este jueves por tercera rueda consecutiva: avanzó $10 y llegó a $1425 en las pantallas de Banco Nación. De esta manera, marca el mayor valor desde el 10 de febrero.

Las subas llegaron luego de varias ruedas en retroceso, que llevaron al tipo de cambio minorista a tocar mínimos para los últimos cinco meses el lunes 23, cuando cerró a $1390.

Las cotizaciones financieras acompañaron el alza. El dólar MEP aumentó 0,8% a $1437,58 y el contado con liquidación trepó 0,9% a $1479,57.

“A partir de la mayor liquidez que se viene evidenciando en los últimos días, incluida la liberación de pesos en la licitación de ayer, los rendimientos cortos en pesos ceden rápidamente, lo cual es interpretado entre los operadores como señal de corto plazo de ‘piso’ para el dólar y de ‘techo’ para las tasas”, sostuvo Ber.