Doble accidente en el Puente Carretero: una cubierta suelta provocó choques y demoras en el tránsito

Los siniestros ocurrieron en horas de la siesta, con pocos minutos de diferencia. No hubo heridos, pero sí daños materiales y complicaciones en la circulación.

Hoy 18:27

Una tarde complicada se vivió este jueves en el Puente Carretero, donde dos accidentes de tránsito consecutivos generaron demoras y obligaron a un operativo de seguridad para ordenar la circulación entre las ciudades de Santiago del Estero y La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primer hecho se registró alrededor de las 15:50 en el carril con sentido Banda–Santiago. Según fuentes policiales, Juan Carlos Manrique Barrera (35), domiciliado en La Banda, conducía un camión Scania con acoplado cuando, a la altura del sexto tramo del puente, una cubierta que transportaba se desprendió e impactó contra un automóvil Peugeot 307 que circulaba detrás.

El auto era conducido por Gabriela Alejandra Gorosito (45), con domicilio en el barrio 25 de Mayo de La Banda. Afortunadamente, el incidente sólo dejó daños materiales en el rodado menor.

A raíz del siniestro, el tránsito se volvió lento y desordenado, situación que derivó en un segundo choque entre dos motocicletas que circulaban por el carril contrario. Testigos señalaron que los conductores habrían estado distraídos observando las consecuencias del primer accidente, lo que habría provocado la colisión.

En ambos casos no se registraron personas lesionadas, aunque sí importantes demoras en el flujo vehicular mientras se desarrollaban las tareas preventivas y de control.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 2, que trabajó en la regulación del tránsito y en las actuaciones correspondientes.