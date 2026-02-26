El Gobierno celebró la aprobación del acuerdo Mercosur-UE y lo calificó como “un hito en la inserción internacional de la Argentina”

Tras la votación en el Senado, el oficialismo destacó el impacto exportador y la apertura de mercados que generará el tratado, mientras el presidente Javier Milei agradeció el respaldo legislativo.

Hoy 18:24

El Senado aprobó el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y el Gobierno celebró la votación: “Marca un híto en la política de inserción internacional de la Argentina”.

El tratado se aprobó con 69 votos afirmativos y tres negativos, y la Argentina se convirtió en el segundo país en aceptar el proyecto.

“El Acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la Unión Europea y generará un impacto significativo para la Argentina, con proyecciones de crecimiento exportador de hasta 122% en diez años. Sectores estratégicos como energía, minería, agroindustria e industria se verán especialmente beneficiados”, aseguró el comunicado oficial del Gobierno.

Además, el oficialismo aseguró que con esta aprobación se “reafirma la decisión de avanzar hacia una economía más abierta, competitiva y basada en reglas claras, fortaleciendo su integración al mundo y su capacidad de atraer inversiones y generar empleo”.

Por otro lado, la Oficina del Presidente también compartió en sus redes sociales un comunicado para festejar el triunfo oficialista.

“Es un paso fundamental para fortalecer la inserción internacional de la Argentina y consolidar un marco de cooperación estratégica como uno de los principales bloques económicos del mundo”.

Y sumó: “Este acuerdo representa una oportunidad para promover el desarrollo económico, ampliar el acceso a los mercados, generar condiciones favorables para la inversión y fortalecer la competitividad de los sectores productivos, en un marco de reglas claras, previsibilidad y mayor integración”.

El documento también aseguró que este tratado permitirá fortalecer la relación internacional para el beneficio de todos los involucrados.

Por último, Javier Milei le agradeció a los senadores que acompañaron la sanción del acuerdo y expresó su deseo de que todos los congresos de los demás países miembros avancen en la aprobación del mismo.

“La Argentina reafirma así su compromiso con la integración, el desarrollo y la construcción de un futuro de mayor crecimiento y oportunidades para los argentinos”, cerró.