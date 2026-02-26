Detienen a un sospechoso y recuperan bienes sustraídos en la capilla Sagrado Corazón

El allanamiento se realizó en la localidad de Maquito, donde secuestraron objetos que ya habían sido vendidos y la causa sigue en investigación.

Hoy 18:55

Personal de la Comisaría Comunitaria Nº 54 llevó adelante un allanamiento en el marco de la investigación por el robo cometido en la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, procedimiento que culminó con la detención de un hombre y el secuestro de distintos elementos vinculados al hecho.

La medida fue ordenada por el juez de Control y Garantías, Darío Alarcón, y se concretó en una vivienda ubicada sobre Camino de La Costa, en la localidad de Maquito, departamento Capital. En el lugar fue detenido un sospechoso de 36 años y se incautaron objetos relacionados con la causa.

De acuerdo con fuentes policiales, las tareas investigativas incluyeron entrevistas en la zona que permitieron establecer que el acusado habría estado ofreciendo a la venta los bienes sustraídos días atrás.

Con intervención de la Fiscalía, efectivos de la Oficina de Investigaciones se entrevistaron con un vecino del barrio Autonomía, quien manifestó haber adquirido de buena fe algunos de los objetos por 30 mil pesos. En ese marco, se procedió al secuestro de una pava eléctrica cromada marca Scalitt, un telón bordó de aproximadamente tres metros y un juego de cucharas marca Carol.

Los elementos recuperados quedaron a disposición de la Justicia, mientras que el detenido permanece alojado en sede policial. La causa continúa en etapa investigativa para determinar si existen otros involucrados en el hecho.