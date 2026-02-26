Ingresar
Llovió en plena tarde soleada en la Madre de Ciudades, pero el alivio duró poco y el calor se volvió más sofocante

En algunos sectores de Santiago del Estero la lluvia se hizo sentir pero la sensación térmica se mantiene cercana a las 37°C.

Hoy 19:11

En una postal típica del verano santiagueño, este jueves por la tarde llovió durante algunos minutos en distintos sectores de la ciudad de Santiago del Estero, pese a que el sol seguía firme en el cielo.

El fenómeno, que estaba anticipado en el pronóstico oficial, sorprendió a más de uno por lo breve e intenso, aunque no logró traer el alivio esperado.

Según los datos actualizados a las 18, la temperatura alcanzaba los 33,4°C, con una sensación térmica de 36,5°C, en un contexto de 48% de humedad y viento leve del sector Este a 12 kilómetros por hora.

Lejos de refrescar, la combinación de suelo húmedo, sol radiante y elevada carga de humedad generó un ambiente aún más pesado y sofocante.

El informe meteorológico ya advertía sobre probabilidad de precipitaciones y anticipa para la noche tormentas fuertes, con porcentajes que oscilan entre el 40 y el 70%. La máxima prevista para la jornada es de 33°C, mientras que la mínima se ubicó en 21°C.

De cara a los próximos días, el calor seguirá siendo protagonista en la “Madre de Ciudades”, con máximas que rondarán entre los 31 y 36 grados hasta el lunes. 

