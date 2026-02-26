El nuevo Samsung Galaxy S26 promete revolucionar el mercado de celulares: características, precio y cuándo llega a la Argentina

El nuevo producto de Samsung estará disponible a partir del 11 de marzo en el mercado. Promete revolucionar con importante foco en la inteligencia artificial.

Hoy 19:18

Samsung ya lanzó oficialmente el Galaxy S26 y promete revolucionar el mercado argentino. La empresa tecnológica presentó el nuevo celular con un foco importante en la inteligencia artificial, más rendimiento y una privacidad más avanzada.

El flamante teléfono de la marca surcoreana llegará al mercado global a partir del 11 de marzo, por lo que su llegada a la Argentina se calcula para varias semanas después.

Si bien el precio en Argentina no está confirmado, la empresa lanzó una PrePaid Card por $300.000 que otorga un cupón de $600.000 para la compra de la serie Galaxy S26 en Argentina.

El nuevo celular estará disponible en tres modelos: Galaxy S26 Ultra, S26 y S26+, con Android 16 y One UI 8.5, y Galaxy AI de tercera generación. Llegará en colores Cobalt Violet, Blanco, Negro y Sky Blue.

Respecto al rendimiento, el S26 Ultra tendrá el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con mejoras del 19% en CPU, 39% en NPU y 24% en GPU. Los modelos S26 y S26+ tendrán Exynos 2600 de 2 nanómetros. ¿Qué significa? Un gaming más fluido, mejor multitarea y funciones de IA siempre activas que no afectan la batería.

Otras características del S26

Además, el nuevo S26 tiene más características como:

Pantalla Dynamic AMOLED 2X de hasta 6,9 pulgadas con 120 Hz adaptativos.

Cámara principal de 200 MP en el Ultra con Nightography Video mejorado.

Batería de 5.000 mAh en el Ultra con carga al 75% en 30 minutos

Nueva Privacy Display integrada, que protege la pantalla desde ángulos laterales.

Galaxy AI con funciones como Now Brief, Now Nudge y edición por texto en Photo Assist.

Además, el nuevo Samsung tiene mayor seguridad con Knox, un cifrado postcuántico y 7 años de actualizaciones. De esta forma, la empresa de tecnología promete revolucionar el mercado tecnológico con su nuevo lanzamiento.