“Por Siempre Quinteto” estrenó su nuevo videoclip y lo compartió con sus seguidores

El grupo hizo la presentación oficial de su nuevo videoclip.

Hoy 20:12

El grupo santiagueño Por Siempre Quinteto presentó oficialmente su nuevo videoclip, un material que ya se encuentra disponible en plataformas digitales y que marca un nuevo paso en su camino artístico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con un mensaje cargado de gratitud y entusiasmo, la banda celebró el lanzamiento junto a su público.

“¡Mi gente hermosa! Ya está disponible el nuevo videoclip de Por Siempre Quinteto. Un trabajo hecho con mucho amor, energía y todo el ritmo que nos representa”, expresaron los integrantes al anunciar el estreno.

El flamante material audiovisual refleja la identidad del grupo, caracterizada por su impronta festiva y el fuerte vínculo con sus seguidores.