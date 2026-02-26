Ovación para Gallardo y silbidos al plantel: el Monumental marcó postura en la despedida del Muñeco

En la previa del duelo ante Banfield, los hinchas de River aplaudieron al entrenador más ganador de su historia y reprobaron con dureza a varios futbolistas por el flojo presente.

Hoy 20:25

El Estadio Monumental fue escenario de una tarde cargada de emociones en el cierre del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como DT de River Plate. En la previa del partido frente a Banfield, los más de 80 mil hinchas dejaron en claro su postura: ovación cerrada para el “Muñeco” y silbidos generalizados para la mayoría del plantel.

Antes del pitazo inicial de Hernán Mastrángelo, el clima ya era tenso. Cuando los jugadores salieron a realizar los movimientos precompetitivos, desde las tribunas bajaron cánticos de reproche. El clásico “jugadores…” retumbó con fuerza, acompañado de canciones apuntando directamente al compromiso y la actitud dentro de la cancha.

Al momento de anunciar la formación por los altoparlantes, la reprobación fue evidente. Salvo los juveniles, casi todos los futbolistas fueron silbados. Algunos recibieron murmullos leves, pero otros fueron apuntados con mayor dureza, en especial Maximiliano Salas, uno de los más cuestionados por la gente. La diferencia entre la reacción hacia el cuerpo técnico y hacia los jugadores fue notoria.

En contrapartida, el estadio explotó al grito de “Muñeco, Muñeco…”. Gallardo recibió una estridente ovación, reafirmando su lugar como el técnico más ganador en la historia del club. Incluso tras el gol de Lucas Martínez Quarta a los 13 minutos, el reconocimiento volvió a centrarse en el entrenador. Fue una tarde donde el hincha habló claro: respaldo total al DT y fuerte llamado de atención para el plantel.