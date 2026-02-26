Quiénes son los ocho nominados en la primera placa de “Gran Hermano 2026″

Los 28 participantes pasaron por el confesionario y emitieron sus votos.

Hoy 20:42

La primera gala de nominación en Gran Hermano 2026 (Telefe) quedó marcada por dos salidas: la de Daniela De Lucía, por la muerte de su papá, y la de Divina Gloria, que sufrió un cuadro de hipertensión y está en una clínica recuperándose.

Los nominados fueron ocho: Carmiña, Manuel, Emanuel, Brian, Gabriel Lucero, Pincoya, Solange y Yanina Zilli.

En esta primera semana, no hay un líder, por lo tanto ninguno de los jugadores que quedaron en placa podrán ser salvados.

La placa ahora es positiva. Los tres más votados bajarán y quedarán cinco. A partir de ese momento, la placa será negativa hasta el lunes, que se eliminará a un jugador.