El Karting Santiagueño entra en la recta final y ya palpita el arranque nocturno

La temporada 2026 comenzará el 6 y 7 de marzo con una carrera nocturna. Habrá ocho fechas y ya están abiertas las inscripciones con estudios médicos obligatorios.

El Campeonato Santiagueño de Karting 2026 tiene luz verde y empieza la cuenta regresiva. La primera fecha se correrá el viernes 6 y sábado 7 de marzo en modalidad nocturna, marcando el inicio de un calendario que tendrá ocho competencias a lo largo del año. La confirmación llegó desde la Asociación de Pilotos Santiago del Estero, que ultima detalles para la cita inaugural.

Desde la organización anticiparon que se mantendrán las mismas categorías que cerraron la temporada pasada. Estarán en pista la 110 Escuela, IAME 60, 150 Nacional A y C, 150 Junior y las divisionales mayores 150 A y B, lo que garantiza un parque variado y competitivo desde el inicio del certamen.

Además, informaron que ya se encuentran disponibles para la compra los neumáticos IBF y los escapes reglamentarios, elementos clave para cumplir con el reglamento técnico. En paralelo, ya están abiertas las inscripciones administrativas para los pilotos que quieran ser parte del arranque.

En cuanto a la licencia médica 2026, será obligatorio presentar cuatro estudios sin excepción: electrocardiograma, radiografía de tórax, hemograma completo con grupo sanguíneo y análisis de Chagas. Todos los pilotos deberán llevar la ficha firmada por el médico que certifique el apto físico para poder participar en la primera fecha. La temporada ya se empieza a acelerar.