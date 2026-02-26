Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 FEB 2026 | 24º
X
Somos Deporte

Por otra lesión, Cavani se pierde el partido de Boca contra Gimnasia de Mendoza

El delantero uruguayo se resintió de su lumbalgia cuando se perfilaba como titular y quedó afuera de la convocatoria para la fecha 8 del Apertura.

Hoy 22:15

Las lesiones no le dan respiro a Edinson Cavani y Boca Juniors suma una baja sensible. El delantero uruguayo se resintió de su lumbalgia en los últimos entrenamientos y no será parte de los convocados para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza este sábado. Cuando todo indicaba que iba a ser titular, apareció una nueva molestia que lo dejó al margen.

El atacante de 39 años apenas disputó dos partidos oficiales en 2026: ingresó unos minutos ante Platense y fue titular frente a Racing, encuentro en el que fue reemplazado en medio de silbidos. Luego, publicó un mensaje con la palabra “seguir”, intentando mostrar fortaleza ante un inicio de año complicado desde lo físico y también desde lo futbolístico.

Las dolencias en la zona lumbar lo vienen afectando desde la pretemporada y ya le habían impedido viajar para el debut ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por la Copa Argentina. Ahora, la reincidencia encendió nuevamente las alarmas y el Matador acudirá a un especialista para intentar encontrar una solución definitiva.

La baja también altera los planes de Claudio Úbeda para la fecha 8 del Torneo Apertura. Todo indica que Adam Bareiro, que ya marcó en la Copa Argentina, será el 9 ante Gimnasia. Como alternativas para acompañarlo aparecen Lucas Janson y Miguel Merentiel, mientras que Ángel Romero continúa entre algodones. Boca deberá reinventarse otra vez sin su referencia ofensiva.

TEMAS Club Atlético Boca Juniors Edinson Cavani

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Grave accidente de motos en Avenida Lugones y Los Pioneros
  2. 2. Tensión en La Católica: un hombre mató a puñaladas al pitbull de su vecino tras una pelea entre perros
  3. 3. El último baile del Muñe: Gallardo cerró su segundo ciclo en River con una victoria ante Banfield en el Monumental
  4. 4. Embargan por casi $9 millones a la excandidata a intendente Noralí Sosa por estafas con piscinas
  5. 5. Aparecieron en una casa del barrio Belén los costosos caballos de polo que habían sido robados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT