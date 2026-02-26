El Gobernador participó de la apertura del ciclo lectivo municipal en la Capital y la inauguración de un nuevo jardín de infantes

Acompañaron además diputados, concejales, funcionarios, directivos, equipos técnicos, docentes, alumnos y comunidades educativas de los 27 jardines que integran el sistema municipal.

26/02/2026

El gobernador Elías Suárez acompañó este jueves por la tarde a la intendenta Norma Fuentes en el acto de apertura del ciclo lectivo 2026 en el ámbito municipal de la ciudad Capital, realizado en el en el barrio Saint Germés, donde además fue inaugurado el edificio del Jardín de Infantes Municipal N° 27 “Papa Francisco”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También fueron parte de esta actividad el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; los ministros de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif, y de Obras Públicas, Aldo Hid; la directora general de Educación, María Josefina Muratore; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; y la directora del establecimiento educativo, Andrea Danna.

Acompañaron además diputados, concejales, funcionarios, directivos, equipos técnicos, docentes, alumnos y comunidades educativas de los 27 jardines que integran el sistema municipal.

En primer lugar, las autoridades plantaron lapachos en el predio de la institución, reafirmando el compromiso con el cuidado ambiental y la formación en valores desde la primera infancia.

Tras el corte de cintas y el descubrimiento de placa recordatoria se realizó la bendición del edificio a cargo del padre Jorge Ramírez, quien destacó la importancia de que el establecimiento que lleva el nombre del Papa Francisco sea un ámbito de cuidado, aprendizaje, encuentro y esperanza para toda la comunidad.

Seguidamente recorrieron las instalaciones que cuentan con laboratorio, sala de arte, sala de informática, ludoteca, anfiteatro, una huerta y un corredor vial, además de espacios comunes para más de 150 niños inscriptos en salas de 3, 4 y 5 años, en los turnos mañana y tarde.

Durante el acto la directora de Educación resaltó que esta inauguración como un paso trascendental en el fortalecimiento del sistema educativo, al consolidar políticas públicas que priorizan la educación inicial como garantía de derechos.

Para finalizar, la intendenta Norma Fuentes afirmó que la apertura del jardín simboliza la presencia concreta del Estado y la decisión política de priorizar la educación como eje del desarrollo de la ciudad. Además, destacó que este ciclo lectivo encuentra al municipio con una matrícula de 3.700 alumnos en los 27 jardines de infantes; con 1.200 niños que ingresan al primer ciclo y 150 estudiantes integrados con necesidades de aprendizaje diverso.