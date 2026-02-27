Trece localidades se suman al programa Santiago Crece con Vos

Así lo anunció acompañada por el gobernador Elías Suárez la ministra de Educación Mariela Nassif, durante un acto que tuvo lugar este viernes en el Fórum.

Hoy 11:38

Este viernes, el gobernador Elías Suárez junto a la ministra de Educación Mariela Nassif y los rectores de las universidades Nacional y Católica, encabezaron un acto en el Fórum durante el cual se anunció la ampliación del programa Santiago Crece con Vos a trece localidades del interior de la provincia, a saber Sumampa, Suncho Corral, Loreto, Selva, Clodomira, Quimilí, Ojo de Agua, Sol de Julio, Pinto, El Favorito, Pozuelos, Pozo Hondo y Árraga.

El gobernador indicó que consideró "importante acompañar este momento en el que se amplia el cupo de un programa estratégico y fundamental que implica darle la oportunidad a nuestros jóvenes, que demandaban una oportunidad y era obligación del Estado dárselas".

Agregó: "Se puso este programa a consideración de la sociedad, y se hizo conjuntamente con las universidades con una gran respuesta de los equipos de trabajo de las áreas de Educación, logramos una propuesta sumamente interesante, con cursos en toda la provincia, no solo en las ciudades más densamente pobladas".

"Debemos llegar a toda la provincia con igualdad de oportunidades. Esto muestra nuestra vocación por acompañar a quienes hoy están demandando un derecho que es la capacitación. Lo hacemos con un sentido federal, miramos hacia el futuro con un programa muy dinámico y vamos a seguir poniendo los cursos más requeridos como oferta y vamos a seguir teniendo en cuenta las ciudades que lo requieran, ese es el desafío ser eficientes a la hora de gestionar".