Catequesis Familiar: parroquia Virgen de La Piedad y capilla San Luis Gonzaga convocan a inscripciones

También se invita a formar parte del grupo de jóvenes.

Hoy 10:48

Desde la capilla San Luis Gonzaga, se invita a la inscripción a Catequesis de primer año, primer año de Confirmación y Grupo de Perseverancia. Se comunica que la catequesis de primera comunión dará comienzo el día 7 de marzo del corriente año.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

También se invita a formar parte del grupo de jóvenes.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Por consultas enviar mensaje de wsp al (0385) 155-305-192, para la catequesis de niños, confirmación y grupo de jóvenes.

La capilla San Luis Gonzaga, invitan a todos los hombres a formar parte del grupo de Rosario de Hombres los días miércoles a las 21hs.

La parroquia Virgen de La Piedad invita a las inscripciones para niños, jóvenes y adultos.

La misma se realiza todos los domingos en la sede parroquial ubicada en calle Castelli N° 462, barrio Sarmiento, a partir de las 18:30.