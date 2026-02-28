El desafío que viene tras el boom energético y minero

Con el impulso de Vaca Muerta y los proyectos mineros, aparecen los cuellos de botella operativos por la alta complejidad territorial, y la logística ya deja de ser un componente táctico.

Hoy 04:42

Por Sebastián Lusardi, en diario Ámbito

Argentina atraviesa un punto de inflexión histórico, posicionándose para consolidar su rol como proveedor global de energía. Según datos oficiales publicados por la Secretaría de Energía de la Nación, Vaca Muerta está impulsando un crecimiento sostenido de la producción de hidrocarburos, con volúmenes que ya aportan más de 500.000 barriles de petróleo, cifra que representa casi el doble de lo que se producía en 2021.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La proyección indica que la actividad continuará creciendo de manera sostenida, pero el potencial argentino no se agota en el shale. La minería aparece como otro vector estratégico, mientras que la exploración offshore avanza en una etapa decisiva, con capacidad de redefinir el mapa energético en el mar argentino.

Sostener esa continuidad implica enfrentar desafíos logísticos de enorme escala. Entre ellos, la planificación de envíos con meses de anticipación, la provisión de condiciones adecuadas de trabajo y alimentación en climas hostiles, y la coordinación de cadenas de suministro que no admiten margen de error para abastecer estos sitios remotos.

Estos cuellos de botella operativos suelen aparecer en proyectos de alta complejidad territorial, y su resolución temprana es uno de los factores decisivos para que la inversión sea efectivamente ejecutable y sostenible en el tiempo. Por eso, en este contexto, la logística deja de ser un componente táctico para convertirse en una variable estructural de competitividad.

El boom energético que vive Argentina es apenas la punta del iceberg. Detrás, se abre una oportunidad estructural para fortalecer capacidades, modernizar procesos y construir una matriz productiva más integrada. Infraestructura, distribución y planificación de largo plazo no suelen ocupar los titulares, pero son los cimientos sobre los que se apoya (o fracasa) cualquier proyecto de esta envergadura.

Como país, tenemos condiciones para ser una potencia energética, pero necesitamos dar varios saltos de madurez al mismo tiempo. Es fundamental seguir identificando áreas de mejora en el marco regulatorio para acompañar el despliegue de este sector y generar mayores incentivos a la hora de invertir. Todo esto, sin olvidar el gran desafío silencioso de operar con licencia y conciencia social.

En ese sentido, este desarrollo plantea un compromiso ineludible con el entorno social y ambiental. La articulación con proveedores locales, la generación de empleo formal, la capacitación de trabajadores y el cumplimiento de estándares de sustentabilidad ya no son opcionales, sino que forman parte de un nuevo contrato productivo que vincula el negocio y el sentido de responsabilidad con las comunidades en donde operamos.

Entender el panorama actual y aprovechar esta oportunidad a tiempo es clave para que este momento histórico no sea solo una coyuntura favorable, sino una verdadera estrategia de desarrollo que multiplique el impacto económico del país.