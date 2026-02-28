“Dejen las armas y tendrán inmunidad, o enfrentarán una muerte segura”: Trump habló tras el ataque a Irán

El presidente estadounidense dijo que el operativo es para "eliminar amenazas inminentes". Advirtió que Teherán siguió con sus "ambiciones nucleares" y con el desarrollo de "misiles de gran alcance que pronto podrían alcanzar a EE.UU.".

Hoy 05:31

Donald Trump confirmó con un video que Estados Unidos lanzó ataques contra Irán, poco después de que Israel hiciera un anuncio similar. El presidente estadounidense dijo que el operativo tiene como objetivo "eliminar amenazas inminentes" y lanzó un fuerte cuestionamiento al régimen de Teherán, ya que dijo que "siguió desarrollando misiles de largo alcance que pronto podrían llegar a Estados Unidos".

Trump dio su mensaje a través de un video de más de ocho minutos que compartió por su red Truth Social. Allí dijo que su país llevó adelante ataques "de gran envergadura".

"Irán nunca tendrá armas nucleares", sostuvo el republicano, luciendo una gorra con la inscripción USA frente a cámara.

En ese sentido, tras cuestionar el programa nuclear de la república islámica, Trump les ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" a cambio de dejar de lado las armas o la opción de enfrentar una "muerte segura".

"La hora de su libertad está al alcance de la mano", insistió el presidente de Estados Unidos.

El mensaje completo de Trump a Irán

Hace poco tiempo, el ejército de los Estados Unidos inició operaciones de combate importantes en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas eminentes del régimen iraní, un grupo vicioso de personas muy duras y terribles. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a los Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo.

Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado "muerte a Estados Unidos" y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigida contra los Estados Unidos, nuestras tropas y personas inocentes en muchos, muchos países.

Entre los primeros actos del régimen estuvo el apoyo a la toma violenta de la embajada de Estados Unidos en Teherán, manteniendo a docenas de estadounidenses como rehenes durante 444 días. En 1983, los representantes de Irán llevaron a cabo el bombardeo del cuartel de los Marines en Beirut que mató a 241 militares estadounidenses. En el año 2000, supieron y probablemente estuvieron involucrados en el ataque al USS Cole; muchos murieron.

Las fuerzas iraníes mataron y mutilaron a cientos de miembros del servicio estadounidense en Irak. Los representantes del régimen han seguido lanzando innumerables ataques contra las fuerzas estadounidenses estacionadas en el Medio Oriente en los últimos años, así como contra buques navales y comerciales de los Estados Unidos en rutas de navegación internacional. Ha sido un terror masivo y no vamos a tolerarlo más.

Desde el Líbano hasta Yemen y desde Siria hasta Irak, el régimen ha armado, entrenado y financiado milicias terroristas que han empapado la tierra de sangre. Y fue el representante de Irán, Hamás, quien lanzó los monstruosos ataques del 7 de octubre contra Israel, masacrando a más de 1,000 personas inocentes, incluidos 46 estadounidenses, mientras tomaban a 12 de nuestros ciudadanos como rehenes. Fue algo brutal, algo que el mundo nunca había visto antes. Irán es el patrocinador estatal del terrorismo número uno del mundo y recientemente mató a decenas de miles de sus propios ciudadanos en las calles mientras protestaban.

Siempre ha sido la política de los Estados Unidos, en particular de mi administración, que este régimen terrorista nunca pueda tener un arma nuclear. Lo diré de nuevo: nunca podrán tener un arma nuclear. Por eso, en la Operación Midnight Hammer el pasado junio, arrasamos con el programa nuclear del régimen en Fordow, Natanz e Isfahán.

Después de ese ataque, les advertimos que nunca reanudaran su búsqueda maliciosa de armas nucleares y buscamos repetidamente llegar a un acuerdo. Lo intentamos; ellos querían hacerlo, luego no querían, luego sí, luego no; simplemente querían practicar el mal. Pero Irán se negó, tal como lo ha hecho durante décadas. Han rechazado cada oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares y ya no podemos soportarlo más.

En su lugar, intentaron reconstruir su programa nuclear y continuar desarrollando misiles de largo alcance que ahora pueden amenazar a nuestros muy buenos amigos y aliados en Europa, a nuestras tropas estacionadas en el extranjero y pronto podrían alcanzar el territorio estadounidense. Imaginen lo empoderado que se sentiría este régimen si alguna vez estuviera armado con armas nucleares para entregar su mensaje.

Por estas razones, el ejército de los Estados Unidos está llevando a cabo una operación masiva y continua para evitar que esta dictadura radical y perversa amenace a Estados Unidos y a nuestros intereses de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y a arrasar su industria de misiles; será totalmente aniquilada de nuevo. Vamos a aniquilar su armada.

Vamos a asegurar que los representantes terroristas del régimen ya no puedan desestabilizar la región o el mundo y atacar a nuestras fuerzas, y que ya no usen sus IED (artefactos explosivos improvisados) o bombas de carretera para herir gravemente y matar a miles de personas, incluidos muchos estadounidenses. Y nos aseguraremos de que Irán no obtenga un arma nuclear. Es un mensaje muy simple: nunca tendrán un arma nuclear.

Este régimen pronto aprenderá que nadie debe desafiar la fuerza y el poder de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Construí y reconstruí nuestro ejército en mi primera administración, y no hay ningún ejército en la tierra que se acerque a su poder, fuerza o sofisticación. Mi administración ha tomado todas las medidas posibles para minimizar el riesgo para el personal de los EE.UU. en la región. Aun así, y no hago esta declaración a la ligera, el régimen iraní busca matar; se pueden perder vidas de valientes héroes estadounidenses y podemos tener bajas, como ocurre a menudo en la guerra.

Pero estamos haciendo esto no por el ahora, sino por el futuro, y es una misión noble. Oramos por cada miembro del servicio mientras arriesgan desinteresadamente sus vidas para asegurar que los estadounidenses y nuestros hijos nunca se vean amenazados por un Irán armado nuclearmente. Pedimos a Dios que proteja a todos nuestros héroes en peligro y confiamos en que, con su ayuda, los hombres y mujeres de las fuerzas armadas prevalecerán.

A los miembros de la Guardia Revolucionaria Islámica, las fuerzas armadas y toda la policía, les digo esta noche que deben deponer sus armas y tener inmunidad completa o, en su defecto, enfrentar una muerte segura. Finalmente, al gran y orgulloso pueblo de Irán, les digo que la hora de su libertad está cerca. Manténganse bajo refugio, no salgan de sus casas; es muy peligroso afuera, caerán bombas por todas partes.

Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno; será suyo para tomarlo. Esta será probablemente su única oportunidad por generaciones.

Durante muchos años han pedido la ayuda de Estados Unidos pero nunca la recibieron; ningún presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo estoy dispuesto a hacer esta noche. Ahora tienen un presidente que les está dando lo que quieren, así que veamos cómo responden. Estados Unidos los está respaldando con una fuerza abrumadora y devastadora.

Ahora es el momento de tomar el control de su destino y desatar el futuro próspero y glorioso que está a su alcance. Este es el momento de actuar, no lo dejen pasar. Que Dios bendiga a los valientes hombres y mujeres de las fuerzas armadas de Estados Unidos, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que Dios los bendiga a todos. Gracias.