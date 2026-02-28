Crece la desaprobación a Milei y la corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos

Las conclusiones se desprenden de una encuesta realizada por AtlasIntel y Bloomberg. La imagen negativa del Presidente llegó al 57%, su peor registro desde octubre de 2024.

Hoy 06:08

En las últimas semanas, el presidente Javier Milei cosechó importantes triunfos en el Congreso, donde consiguió recuperar la iniciativa política y comenzó a fragmentar al peronismo. Frente a la crisis de liderazgos en la oposición, el líder de La Libertad Avanza (LLA) activó un feroz ataque contra los grandes empresarios del país y volvió a confrontar con el titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, quien está en la mira de la Justicia por las denuncias de desvío de fondos a empresas fantasma.

El Presidente se mueve con soltura en el ring político, como si no tuviera motivos por los que preocuparse o como si su gestión no hubiera sufrido un desgaste. Defiende los logros de su plan económico y, lanzado en la “batalla cultural”, vocifera insultos contra los que considera enemigos de su modelo. Sin embargo, una encuesta realizada en febrero por AtlasIntel y Bloomberg refleja que crece la desaprobación a Milei y que aumenta la preocupación en la ciudadanía por la economía y el futuro del país. Además, la corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos.

Desde junio de 2025, ese ítem trepó a la cima de las preocupaciones ciudadanas. En ese momento, desplazó al desempleo o la inflación. Concuerda con el estallido del escándalo por la difusión de la criptomoneda $LIBRA, que salpica al Presidente y su hermana, Karina Milei, y el avance de la investigación sobre el supuesto pago de sobornos en la extinta Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Días atrás, el juez federal Sebastián Casanello procesó al extitular de Andis Diego Spagnuolo, quien supo ser amigo de Milei -lo visitaba frecuentemente en Olivos-, por los delitos de cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

El estudio -de 4.761 casos- arroja datos sorprendentes. Por ejemplo, el 55.3% de los encuestados desaprueba a Milei, una cifra que creció seis puntos respecto de enero, frente a un 41.5% de aprobación. Desde finales de 2025, la consultora detecta un incremento del rechazo a la gestión libertaria.

En ese contexto, AtlasIntel y Bloomberg señalan que el 53.1% de los encuestados considera al gobierno de Milei como “malo o muy malo”, mientras que solo el 35% lo califica de “excelente o bueno”.

A su vez, Milei tiene una imagen positiva del 41% frente a un 57% de negativa. Respecto de febrero, esa cifra creció cinco puntos. Y es el peor registro desde octubre de 2024.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof conserva un nivel similar de aprobación (40%), pero su imagen negativa está en entorno al 53%.

Por otro lado, el 62% de los argentinos tiene una “mala” percepción sobre la economía del país. Y el estudio refleja un marcado pesimismo en la población: el 50% cree que la economía empeorará durante los próximos meses y el 55% aguarda lo mismo para el mercado laboral.

Si bien la percepción de la inflación actual bajó al 25% -si se comprar con el pico del 60% a fines de 2024-, la expectativa de inflación para los próximos meses se mantiene en el 8.9%.

Por otra parte, la corrupción lidera la lista de preocupaciones de los argentinos, con un 43.9%. Más atrás figuran el desempleo (37.8%), los altos precios e inflación (33.5%) y la situación económica general (30.0%).

Entre tanto, el 71.4% de los encuestados cree que el nivel de criminalidad es “alto o muy alto”. Además, el 78.7% sospecha que las organizaciones criminales “controlan esferas importantes de la política y la justicia”.

En momentos en que Bullrich choca con su sucesora, Alejandra Monteoliva, por el ataque que sufrió por parte un integrante de la Policía Federal un camarógrafo en los alrededores del Congreso, el 58.3% califica de “malo o muy malo” el desempeño de la administración de Milei en seguridad pública.

No obstante, la propuesta impulsada por la Casa Rosada para bajar la edad de imputabilidad cosecha un gran apoyo en la sociedad. Es que el 61.3% de los consultados respalda el proyecto para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, frente a un 33,9% que está en contra.

En ese marco, el sondeo refleja una grieta en la sociedad respecto de la reforma laboral que apalanca Milei. Un 46% sostuvo que es necesaria, mientras que un 49% opinó lo contrario. En esa línea, el 59% de los encuestados reconoce su temor de que la reforma disminuya los derechos de los trabajadores, y el 55% considera que ampliará la precarización laboral.