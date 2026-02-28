Científicos argentinos hacen historia al descubrir qué es lo que hay en el centro de la Vía Láctea

El cambio de paradigma postulado fue posible gracias a los aportes de gran cantidad de científicos del Conicet.

Durante décadas, la comunidad científica sostuvo casi sin discusión que en el centro de la Vía Láctea habita un agujero negro supermasivo. Ese objeto, conocido como Sagittarius A (Sgr A), se ubica a unos 26 mil años luz de la Tierra, en la constelación de Sagitario, y tendría una masa equivalente a cuatro millones de veces la del Sol.

Sin embargo, un equipo internacional de astrofísicos —con una participación clave de investigadores del Conicet— acaba de publicar un trabajo que desafía ese paradigma. La investigación fue difundida en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y propone una explicación alternativa: en lugar de un agujero negro, podría existir un núcleo compacto y super denso de materia oscura.

¿Qué significa esto en palabras simples?

Un agujero negro es una región del espacio con una gravedad tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. La evidencia de su existencia en el centro galáctico se apoya en la observación de estrellas que orbitan a velocidades altísimas alrededor de un punto invisible.

Pero el nuevo modelo sugiere otra posibilidad nunca antes pensada hasta el momento. Según el estudio, un tipo particular de materia oscura, que estaría compuesta por partículas subatómicas llamadas fermiones, podría formar una estructura con dos partes:

Un núcleo extremadamente denso y compacto en el centro.

Un halo amplio y difuso que rodea la galaxia.

Ese “núcleo-halo” actuaría como una única entidad continua. El núcleo interno sería tan masivo que imitaría la fuerza gravitatoria de un agujero negro, lo que explica el movimiento de las llamadas “estrellas S”, que giran alrededor del centro a miles de kilómetros por segundo. Al mismo tiempo, el halo exterior ayudaría a entender cómo rotan las estrellas más lejanas en la galaxia, algo que fue medido con gran precisión por la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea.

“El nuevo estudio demuestra que un modelo específico de materia oscura compuesto por fermiones, es decir, partículas subatómicas ligeras, puede crear una estructura cósmica única: un núcleo compacto y superdenso rodeado por un vasto y difuso halo. Esta configuración de núcleo-halo actúa como una entidad única y unificada”, indicaron los especialistas en un artículo publicado en la página oficial del Conicet.

“Esta es la primera vez que un modelo de materia oscura logra conectar estas escalas tan diferentes y las órbitas de varios objetos, incluyendo datos modernos de curvas de rotación y de estrellas centrales”, explicó Carlos Argüelles, investigador del Conicet en el IALP y coautor argentino del estudio.

“No estamos simplemente reemplazando el agujero negro con un objeto oscuro. Estamos proponiendo que el objeto central supermasivo y el halo de materia oscura de la galaxia son dos manifestaciones de la misma sustancia continua”, sumó el investigador.

La hipótesis no elimina automáticamente la existencia de un agujero negro en el centro de la Vía Láctea, pero abre una nueva discusión que deberá enfrentar la comunidad científica a nivel global. Si futuras observaciones confirman esta teoría, la comprensión sobre la estructura de nuestra galaxia podría cambiar de forma radical y ser un hallazgo totalmente argentino.