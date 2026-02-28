El régimen de Irán atacó las bases de EEUU en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

“Cualquier base en toda la región que ayude a Israel será nuestro objetivo”, señaló el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes.

Hoy 07:48

Luego de que Estados Unidos e Israel confirmaran una serie de ataques contra el régimen de Irán, se reportó una explosión en Manama, la capital de Bahréin, donde hay una base de la Armada estadounidense.

Las autoridades locales confirmaron poco después que unas instalaciones de la V Flota de Estados Unidos en Bahréin, una rica monarquía del Golfo, se vieron alcanzadas en un “ataque con misiles”.

“El centro de servicios de la V Flota sufrió un ataque con misiles. Les daremos detalles más adelante”, indicó en un comunicado el gobierno de esta monarquía.

Se presume que podría tratarse de una posible respuesta del régimen islámico ante los sorpresivos ataques de este sábado por la mañana.

Asimismo, residentes de la capital de Emiratos Árabes, Abu Dabi, dijeron haber escuchado fuertes explosiones después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, que prometió represalias.

Dos habitantes reportaron los estallidos en la capital emiratí, que alberga una base militar estadounidense.

Emiratos Árabes había anunciado momentos antes el cierre de su espacio aéreo “temporal y parcialmente” como medida de precaución excepcional.

También Qatar, donde se encuentra la base estadounidense más grande de Medio Oriente, que alberga a unos 10.000 soldados.

Asimismo, en medio de este contexto de de escalada regional, hubo fuertes explosiones en Riad, capital de Arabia Saudita. Dos corresponsales relataron haber escuchado un estruendo inicial seguido de varias detonaciones.

Todo esto se suma a una serie de explosiones sobre Jerusalén, luego de la activación de las sirenas de ataque aéreo y de que el ejército dijera que había detectado múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

“Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso”, aseguraron las fuerzas armadas en un comunicado.