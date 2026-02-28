Chau Divina Gloria: por cuestiones de salud, no vuelve a la casa de Gran Hermano

Santiago del Moro confirmó que la famosa no regresa y queda fuera de juego del reality que se emite por Telefe.

Hoy 07:59

A través de sus historias de Instagram, el conductor fue directo y contundente: “Por recomendación médica, Divina queda fuera de juego”, escribió Del Moro, dejando en claro que la decisión responde a cuestiones de salud.

Pero eso no fue todo. En el mismo mensaje, Del Moro agregó un dato que promete revolucionar el juego: “Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela de Lucía, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”.

La frase encendió las especulaciones en redes sobre quiénes serán los nuevos participantes y cómo impactará su llegada en la dinámica del reality después de conocerse que la actriz no podrá volver al programa y que otra participante debió salir tras la muerte de su papá.