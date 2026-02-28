Ingresar
Quién es el director deportivo que planea sumar la dirigencia de River mientras espera por Coudet

Stéfano Di Carlo tiene pensado contratar un nuevo integrante a la estructura de fútbol del Millonario, que funcione como nexo entre el presidente y la secretaría técnica.

La nueva conducción de River Plate, liderada por Stéfano Di Carlo, no solo trabaja en la búsqueda del reemplazante de Marcelo Gallardo, sino que también proyecta una modificación en la estructura del fútbol profesional.

La principal novedad será la incorporación de un director deportivo, quien actuará como nexo entre la presidencia y la secretaría técnica que encabeza Enzo Francescoli. Este nuevo profesional tendrá a cargo el seguimiento diario del proyecto futbolístico y será una tercera voz en la toma de decisiones.

Por su parte, Leonardo Ponzio continuará como el dirigente más cercano al plantel profesional.

Entre los nombres que analiza Di Carlo para ocupar el cargo aparece Santiago Solari. El Indiecito, con pasado como futbolista en el club, actualmente se desempeña como director de fútbol del Real Madrid CF, tras haber dirigido al Castilla, al primer equipo merengue y al América de México. Si bien también fue mencionado como posible entrenador, hoy su nombre toma fuerza para el nuevo rol dirigencial.

Santiago Solari Santiago Solari

En paralelo, el principal apuntado para asumir como DT es Eduardo Coudet. El Chacho, actualmente en el Deportivo Alavés, dirigió este viernes en la derrota 2-0 ante Levante UD y volvió a negar contactos en conferencia de prensa.

Sin embargo, su representante Christian Bragarnik confirmó públicamente que la dirigencia millonaria se comunicó para conocer la situación contractual del entrenador, quien tiene vínculo vigente en España.

Este sábado se llevará a cabo una reunión vía Zoom entre Di Carlo, Francescoli, Ponzio, Coudet y Bragarnik. Allí se expondrán los detalles del proyecto deportivo y se intentará avanzar hacia un acuerdo.

Si las conversaciones prosperan, el entrenador arreglará su salida del Alavés y viajará a Buenos Aires la próxima semana para iniciar una nueva etapa en el banco de River, en medio de una profunda reestructuración institucional y futbolística.

