Operativo Cosecha: Santa Fe presentó un nuevo sistema para el ingreso de camiones a los puertos

El Gobierno busca terminar con los embotellamientos en el cordón industrial mediante el uso de inteligencia artificial y monitoreo en tiempo real.

Hoy 08:52

El Gobierno de la provincia de Santa Fe presentó oficialmente el esquema Stop 5.0, una avanzada herramienta tecnológica diseñada para organizar el ingreso de camiones a las terminales portuarias del Gran Rosario.

Este sistema introduce el uso de franjas horarias obligatorias y control digital en tiempo real, con el objetivo de optimizar la logística exportadora y reducir la congestión vehicular en el cordón industrial.

La iniciativa busca mejorar la convivencia urbana y asegurar la previsibilidad del transporte de granos durante la campaña agrícola.

La puesta en marcha del nuevo cronograma comenzará el próximo 16 de marzo con una etapa pedagógica en la que no se aplicarán sanciones. Sin embargo, a partir del 15 de abril, el sistema entrará en su fase de ejecución plena, iniciando la fiscalización con emisión de infracciones para quienes no cumplan con la normativa.

Esta medida se enmarca en el Operativo Cosecha, un esfuerzo coordinado entre el sector público y privado que incluye a diversos ministerios, municipios, sindicatos y cámaras empresariales.

El secretario de Cooperación, Cristian Cunha, destacó que este cambio representa una evolución del sistema vigente desde 2017. Mientras que antes se permitía el arribo en una ventana de 24 horas, el Stop 5.0 asigna cupos por hora según la capacidad operativa de cada puerto.

Los transportistas podrán ingresar a un radio digitalizado de 30 kilómetros hasta dos horas antes de su turno asignado.

Aquellos que circulen fuera de su franja horaria serán pasibles de multas y el Gobierno podrá bloquear la emisión de sus cartas de porte para asegurar el cumplimiento del ordenamiento.

En sintonía con esto, referentes de la Cámara de Puertos Privados y de la industria aceitera valoraron la medida, señalando que estas inversiones en tecnología e infraestructura, como el tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe, son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los camioneros y la eficiencia del motor productivo regional.