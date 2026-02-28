Sorteo: Forever Hits vuelve a Zambra con una edición 90’s y Diario Panorama te regala entradas

El evento será el 28 de marzo con shows en vivo de DM Experience, Chelo Delgado, Jazzy Mel y Gustavito. Entrá a la nota para conocer cómo participar.

La edición 19 de Forever Hits ya tiene fecha confirmada y promete una noche a puro revival noventoso en Santiago del Estero. El evento se realizará el sábado 28 de marzo en Zambra Cocina de Autor, con una propuesta especial dedicada a los grandes éxitos de los años 90.

La organización, a cargo de DB Producciones SGO, anunció cuatro shows en vivo. Por primera vez llegará a la provincia DM Experience, y también se presentarán Chelo Delgado (Zimbabwe), Jazzy Mel y Gustavito de Tulipanes.

La edición especial 90’s busca revivir una de las décadas más icónicas de la música, con artistas que marcaron a toda una generación y volverán a interpretar sus clásicos en vivo.

El evento contará con tres sectores diferenciados: entradas Generales, sector Restaurante con cena de tres pasos y espacio Ultra VIP con cupo limitado.

SORTEO DE ENTRADAS

Diario Panorama sortea entradas para vivir esta experiencia. Para participar, los interesados deben ingresar a la cuenta oficial de Instagram de El Portal Líder en Información y cumplir las condiciones indicadas en el posteo del sorteo.

Forever Hits se consolida como una de las propuestas temáticas más convocantes de la provincia y en esta edición 2026 apuesta a combinar música en vivo, gastronomía y ambientación noventosa en una noche única.