Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 FEB 2026 | 26º
X
Locales

Sorteo: Forever Hits vuelve a Zambra con una edición 90’s y Diario Panorama te regala entradas

El evento será el 28 de marzo con shows en vivo de DM Experience, Chelo Delgado, Jazzy Mel y Gustavito. Entrá a la nota para conocer cómo participar.

Hoy 09:41

La edición 19 de Forever Hits ya tiene fecha confirmada y promete una noche a puro revival noventoso en Santiago del Estero. El evento se realizará el sábado 28 de marzo en Zambra Cocina de Autor, con una propuesta especial dedicada a los grandes éxitos de los años 90.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La organización, a cargo de DB Producciones SGO, anunció cuatro shows en vivo. Por primera vez llegará a la provincia DM Experience, y también se presentarán Chelo Delgado (Zimbabwe), Jazzy Mel y Gustavito de Tulipanes.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

La edición especial 90’s busca revivir una de las décadas más icónicas de la música, con artistas que marcaron a toda una generación y volverán a interpretar sus clásicos en vivo.

El evento contará con tres sectores diferenciados: entradas Generales, sector Restaurante con cena de tres pasos y espacio Ultra VIP con cupo limitado.

SORTEO DE ENTRADAS

Diario Panorama sortea entradas para vivir esta experiencia. Para participar, los interesados deben ingresar a la cuenta oficial de Instagram de El Portal Líder en Información y cumplir las condiciones indicadas en el posteo del sorteo.

Forever Hits se consolida como una de las propuestas temáticas más convocantes de la provincia y en esta edición 2026 apuesta a combinar música en vivo, gastronomía y ambientación noventosa en una noche única.

TEMAS Forever Hits

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Luciano Pereyra brilló en la primera noche del Festival Nacional del Artesano y Ojo de Agua volvió a vivir una fiesta multitudinaria
  2. 2. Treces puñaladas y antecedentes de violencia: el contexto que rodea el femicidio de María Chazarreta
  3. 3. El tiempo para este sábado 28 de febrero en Santiago del Estero: 31° de máxima y nubosidad variable para el último día del mes
  4. 4. Impactante accidente en Bolivia: un avión se estrelló contra una carretera y hay al menos 15 muertos
  5. 5. Fotos: el Festival Nacional del Artesano llenó de color y música a Villa Ojo de Agua en su 29ª edición
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT