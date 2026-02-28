Argentina sufrió una durísima derrota de local ante Uruguay por las eliminatorias del Mundial de básquet 2027

El seleccionado de Pablo Prigioni cayó 61-44 frente a la Celeste en Buenos Aires en una noche muy floja en ataque y perdió el liderazgo de la Zona D.

Hoy 00:45

La Selección Argentina de Básquet cayó este viernes por 61 a 44 frente a Selección de Uruguay de Básquet en el estadio de Estadio Obras Sanitarias, por los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo 2027.

El equipo albiceleste tuvo en Gonzalo Corbalán a su jugador más valorado, con 14 puntos y 2 rebotes, siendo la principal referencia ofensiva en una noche compleja.

Uruguay se adueñó de la primera mitad y se fue al descanso arriba por 30-22. El inicio estuvo marcado por la fricción y la paridad, pero el conjunto celeste logró imponer su ritmo y fue más efectivo en ataque, con Rodríguez y Serres como protagonistas para construir la ventaja.

Argentina mostró dificultades en el tiro exterior, abusó de posesiones largas y tuvo poca circulación de balón, lo que limitó la generación de opciones claras y facilitó la tarea defensiva del rival.

En el tercer cuarto, Uruguay comenzó mejor, aunque cerró con dudas producto de pérdidas y malas decisiones. Allí reaccionó el equipo nacional con Corbalán como estandarte, pero el parcial igualmente favoreció a la visita, que entró al último período arriba 41-35.

En el tramo final se mantuvo el bajo goleo. Uruguay aprovechó desconexiones defensivas y la baja efectividad argentina para estirar la diferencia y cerrar el partido con autoridad por 61-44.

Ahora, la Selección Argentina buscará dar vuelta la página rápidamente: este lunes enfrentará a Selección de Panamá de Básquet desde las 18.30, en un duelo clave por la continuidad de los Clasificatorios FIBA 2027.