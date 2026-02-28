Ingresar
No es el apocalipsis ni una película de terror: miles de insectos cubren una ruta

Una plaga de langostas cubre el cielo de Bojador, en el Sahara Occidental: los agricultores temen por sus cultivos.

Hoy 09:18

Una plaga masiva de langostas ha sorprendido a la población de Bojador, en el Sahara Occidental, donde enormes enjambres de estos voraces insectos están sembrando la alarma entre agricultores y autoridades locales.

La inusual aparición de estas nubes de langostas se atribuye a las lluvias recientes que han transformado zonas desérticas en áreas fértiles, proporcionando condiciones ideales para su reproducción y el desarrollo explosivo de poblaciones que normalmente permanecen en números reducidos en condiciones áridas.

La plaga de langostas del desierto no es un fenómeno aislado en África. En años recientes, regiones del norte y oeste del continente han registrado brotes similares.

