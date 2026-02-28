Ingresar
El emotivo posteo de Franco Armani para despedir a Marcelo Gallardo tras su salida de River

El arquero campeón del mundo le agradeció al Muñeco por todos los años compartidos en Núñez.

Hoy 09:23

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate continúa generando repercusiones. Días después de su despedida oficial, que se concretó tras la victoria 3-1 ante Banfield por el Torneo Apertura, Franco Armani utilizó sus redes sociales para dedicarle un mensaje especial al entrenador.

El Pulpo, uno de los referentes de la era más exitosa del Muñeco en Núñez, publicó un texto cargado de emoción y gratitud. Le agradeció la confianza depositada desde su llegada al club y calificó como “una bendición” los años compartidos.

“Haberte conocido durante tantos años fue una bendición de Dios. Gracias Marcelo por haber confiado en mí y por todos los momentos que vivimos juntos. Siempre serás una persona que marcó mi vida”, expresó el arquero.

Armani y Gallardo conquistaron diez títulos juntos, entre ellos la histórica Copa Libertadores 2018, en la recordada final disputada ante Boca Juniors en Madrid.

Un mensaje que despeja rumores

La publicación del arquero se dio en medio de versiones que hablaban de una supuesta ruptura en la relación entre ambos. Armani, que comenzó el año afectado por dos lesiones, reapareció frente a Vélez Sarsfield, pero fue reemplazado en el entretiempo tras resentirse de una inflamación en el tendón de Aquiles.

La situación generó especulaciones, especialmente luego de que las cámaras captaran a Gallardo realizando un comentario sobre su respuesta en el gol convertido por Manuel Lanzini. Incluso trascendió que habría existido una discusión en el vestuario antes del ingreso de Santiago Beltrán.

Sin embargo, el mensaje público de Armani buscó poner paños fríos y dejó en claro el respeto y la gratitud hacia el entrenador más ganador en la historia de River, en medio de un cierre de ciclo marcado por los resultados adversos y la reestructuración del club.

TEMAS Club Atlético River Plate Marcelo Gallardo Franco Armani

