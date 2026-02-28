“Te cuento una leyenda”, la propuesta del CCB para los más pequeños

El Centro Cultural del Bicentenario dictará este martes 3, y jueves 5 de marzo el taller "Te cuento una leyenda", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19 a 20:30 y en forma gratuita.

Hoy 09:36

¨Te cuento una leyenda” tiene como objetivo el acercamiento a las leyendas tradicionales, a través del juego y la creación artística. A partir de la lectura de la leyenda del ceibo, la flor nacional, los niños realizarán una producción en técnica collage, utilizando papeles, colores y texturas para representar la historia escuchada; estimulando la imaginación, la expresión personal y el vínculo con el patrimonio cultural argentino.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Asimismo, a partir del día lunes 2 de marzo y del miércoles 4, se dictarán, respectivamente, los talleres de Rodaje para personas desde los 16 años en adelante y de Cortometraje para jóvenes de 14 a 20 años.

El taller de Rodaje se desarrollará en forma continua, en dos comisiones, los días lunes de 17:00 a 19:00 hs. y de 19 a 21:00 hs. y es un espacio donde se aprende a producir obras audiovisuales, como películas o videos, a través de la práctica y la teoría. Estos talleres cubren todas las etapas de la producción, desde la preproducción hasta la postproducción, y a menudo involucran la creación de un proyecto concreto, como un cortometraje.

Por su parte, el Taller de Cortometraje prevé el aprendizaje del relato cinematográfico; conociendo los recursos expresivos que intervienen en el lenguaje audiovisual y las relaciones de éste con otros lenguajes, identificando los instrumentos básicos de su construcción y facilitando los procesos de análisis y de producción. El mismo tendrá lugar en forma continua, todos los días miércoles en dos comisiones, de 17:00 a 19:00 hs. y de 19 a 21:00 hs.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.