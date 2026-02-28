Gianfranco Baier palpita el duelo ante Chacarita: “Vamos en busca de la victoria”

El volante de Güemes habló en la previa del partido del domingo y aseguró que el equipo trabajó para revertir el mal arranque en la Primera Nacional.

En la antesala del compromiso frente a Chacarita Juniors, el volante de Club Atlético Güemes, Gianfranco Baier, dialogó con Noticiero 7 y se mostró confiado en que el Gaucho podrá sumar sus primeros puntos en la Primera Nacional.

Tras las dos derrotas en el arranque del torneo, el mediocampista fue claro: “Estamos trabajando ahora en la semana para revertir estas dos primeras fechas, así que vamos en busca de la victoria”.

Baier consideró que el equipo mostró aspectos positivos pese a los resultados adversos. “Creo que en estas dos fechas por momentos estuvimos muy bien, se vio una idea de juego clara, pero bueno, también no se nos dio la suerte, por ahí tenemos muchas oportunidades. Ajustar en eso y trabajarlo en la semana para el domingo poder ganar”.

El volante remarcó la mentalidad del plantel para afrontar cada compromiso. “Sabemos y tenemos claro que Güemes es un club donde nos tenemos que imponer sea de local o visitante, así que salimos a ganar sea de local o de visitante”.

En lo personal, Baier también habló sobre su proceso de adaptación. “Bien, creo que la pretemporada fue dura, también por ahí soy nuevo acá en la ciudad, que el clima influye bastante, el tema del calor. Pero bueno, me fui adaptando, con los compañeros también nos fuimos adaptando todos y nada, es seguir entrenando en la semana y demostrarlo el domingo”.

Sobre el duelo ante el Funebrero, anticipó un partido exigente. “Va a ser un partido difícil, es Chacarita, un club grande en Primera Nacional, tiene historia, pero nosotros de local tenemos que salir a ganar y vamos en busca de la victoria”.

Güemes buscará este domingo cambiar la cara ante su gente y empezar a sumar en un campeonato que recién comienza, pero que exige resultados inmediatos.