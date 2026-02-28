Duki brilló en la Semana de la Moda de Milán y se consolida como ícono internacionales

Duki y Emilia Mernes se convirtieron en protagonistas indiscutidos de la Semana de la Moda en Milán, donde su presencia captó la atención de la prensa y el público internacional. La pareja no solo sorprendió con sus looks en el desfile de Moschino, sino que también participó del show de GCDS, consolidando su creciente influencia en la escena global.

En el desfile de Moschino, Duki apostó por un look total beige con impronta urbana: campera liviana, pantalón ancho bordado con flores rojas y verdes y remera estampada. Completó el outfit con gafas oscuras y un bolso en tonos crudo y marrón, combinando streetwear con detalles sofisticados.

La dupla fue una de las más fotografiadas del evento. Sentados en la primera fila, ambos coordinaron estilos en tonos neutros: Emilia lució un trench clásico con detalles dorados y stilettos marrones, mientras que Duki reforzó su identidad urbana con un conjunto oversize y actitud relajada.

Tras su paso por Moschino, continuaron la jornada en el evento de GCDS. Allí, ambos apostaron por looks oscuros: él con conjunto negro y gorro con las siglas de la marca; ella con vestido negro y gafas oscuras, reafirmando una estética sofisticada y contemporánea.

En una de las postales más difundidas, Duki posó frente al logo de la firma, reforzando su posicionamiento como referente de estilo. Su participación en los principales desfiles del calendario internacional confirma el vínculo cada vez más estrecho entre la música urbana argentina y las grandes casas de moda.

El paso de Duki y Emilia por Milán no solo fue una aparición mediática, sino una muestra del crecimiento internacional de los artistas argentinos, que hoy trascienden el escenario musical para instalarse también como figuras influyentes en el universo fashion global.