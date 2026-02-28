Familiares de Ramona Medina marchan en Las Termas y piden investigar al entorno del femicida

A poco tiempo del femicidio de Ramona Medina, sus familiares convocaron a una marcha en la ciudad de Termas de Río Hondo para exigir que la investigación judicial avance sobre el entorno del acusado.

La movilización está prevista para este sábado a las 19 y tendrá como punto de concentración el domicilio de la familia. Desde allí, los manifestantes se trasladarán hacia el centro de la ciudad.

El reclamo es impulsado por los hijos y hermanos de la víctima, quienes piden que la Justicia analice la posible participación de integrantes del círculo cercano del presunto autor del crimen.

En la convocatoria pública, los organizadores invitaron a vecinos y a la comunidad en general a acompañar el pedido de justicia.

El femicidio de Emilia Medina generó fuerte conmoción en la ciudad termal. Ahora, sus allegados buscan que la investigación se amplíe y determine si hubo responsabilidades adicionales en el hecho.