Marcos Machado y el partido con Racing: “Vamos a Córdoba a traer otro triunfo”

El delantero de Mitre destacó la confianza tras el triunfo ante Estudiantes de Caseros y anticipó un partido muy disputado por la tercera fecha de la Primera Nacional.

Hoy 11:01

Con el envión anímico de la primera victoria en el bolsillo, Mitre se prepara para visitar a Racing de Córdoba por la tercera fecha de la Primera Nacional.

En la previa, el delantero Marcos Machado habló con Noticiero 7 y dejó en claro el objetivo del Aurinegro.

“Ya con un partido ganado, empezamos a ver los partidos de diferentes maneras, quizás nos soltamos un poco más. Contentos por la victoria del fin de semana, así que ahora vamos a Córdoba a traer otra victoria”, expresó el atacante, en referencia al triunfo conseguido ante Estudiantes de Caseros.

Machado anticipó un encuentro exigente en territorio cordobés. “Seguramente aguerrido, como todos los partidos de la Nacional. Nosotros vamos a ir con nuestras armas, intentando jugar, metiéndole para llevarnos el triunfo”.

El delantero reconoció que siempre hay aspectos por mejorar, aunque remarcó que trabajar después de ganar facilita el proceso. “Ganando siempre es más fácil, te da mucha más confianza. Hay muchas cosas que corregir, pero para eso entrenamos y trabajamos. Confiamos plenamente en nuestro cuerpo técnico y en nosotros, así que vamos a ir adelante”.

Mitre buscará en Córdoba sumar su segunda alegría consecutiva y consolidarse en la Zona A, con la ilusión de seguir creciendo en este inicio de campeonato.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

