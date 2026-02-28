Qué falta para que el “Chacho” Coudet se convierta en el sucesor de Marcelo Gallardo en River

El actual entrenador del Alavés español es el apuntado por la dirigencia millonaria, que ya inició gestiones formales.

Hoy 11:42

Luego de la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de River Plate, la dirigencia millonaria aceleró la búsqueda de su reemplazante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El principal apuntado es Eduardo Coudet, actual técnico del Deportivo Alavés. Tras la derrota de su equipo ante Levante UD, el entrenador argentino negó públicamente contactos cuando fue consultado por el interés de River.

Te recomendamos: El emotivo posteo de Franco Armani para despedir a Marcelo Gallardo tras su salida de River

Sin embargo, minutos más tarde, su representante Christian Bragarnik confirmó gestiones formales con la cúpula dirigencial del club de Núñez. “Le acabo de mandar un mensaje al Chacho informándole sobre la propuesta de River”, aseguró el empresario en diálogo con distintos medios.

Ahora, la dirigencia encabezada por Stéfano Di Carlo deberá avanzar en las negociaciones para concretar la contratación. Coudet mantiene contrato vigente con el conjunto español, por lo que será necesario acordar los términos de su salida.

Te recomendamos: Quién es el director deportivo que planea sumar la dirigencia de River mientras espera por Coudet

A pesar de esa situación contractual, el entrenador vería con buenos ojos la posibilidad de asumir en el Millonario y estaría dispuesto a dar el visto bueno para que las conversaciones prosperen, con el objetivo de cumplir su deseo de dirigir a River.