Por qué el conflicto en Medio Oriente afecta a los equipos de Fórmula 1 antes del inicio de la temporada 2026

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará el próximo fin de semana en Australia, pero enfrenta un obstáculo inesperado. La escalada del conflicto en Medio Oriente, tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel sobre Irán, alteró rutas aéreas clave y generó serios inconvenientes logísticos para los equipos que deben viajar a Melbourne, sede de la primera fecha del calendario entre el 6 y 8 de marzo.

La respuesta del ejército iraní incluyó el lanzamiento de un misil balístico contra el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada de Estados Unidos en Bahréin, ubicado a unos 25 kilómetros del Circuito Internacional de Sakhir. En ese mismo escenario se realizaron hasta la semana pasada los tests oficiales de la F1 y varias escuderías mantienen allí parte de su material, que ahora debe ser trasladado a Australia para el inicio del campeonato.

Además, el Gran Premio de Bahréin está programado como la cuarta fecha del calendario el 12 de abril, antes de la carrera en Arabia Saudita, por lo que la situación genera incertidumbre adicional sobre la continuidad del cronograma.

Por el momento no existe confirmación oficial sobre estructuras afectadas ni sobre cambios en el calendario. Sin embargo, gran parte del personal del Gran Circo tenía previsto volar este fin de semana hacia Australia y ya se registraron complicaciones. Algunos vuelos despegaron desde España, pero quedaron detenidos en aeropuertos de Medio Oriente sin poder continuar. Otros directamente no recibieron autorización para partir, según informó el sitio especializado SoyMotor.

El mayor desafío no pasa solo por el traslado de pilotos y mecánicos, sino por garantizar la llegada del material técnico: herramientas, piezas de repuesto, estructuras de boxes y equipamiento indispensable para el armado de los autos. Sin ese cargamento, resulta imposible montar los monoplazas a tiempo para el debut.

Ante el cierre de rutas tradicionales y las restricciones vigentes para sobrevolar territorio ruso, los equipos analizan trayectos alternativos más extensos, como desviar los vuelos vía Sudamérica o realizar conexiones a través de Johannesburgo. Son opciones más largas y costosas, pero por ahora aparecen como las únicas viables para asegurar la logística.

Qué sucede en Medio Oriente

La tensión escaló durante la madrugada argentina, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques sobre Irán, con epicentro en Teherán. El gobierno israelí calificó la ofensiva como un “ataque preventivo” para neutralizar amenazas directas y declaró el estado de emergencia.

Las explosiones sacudieron la capital iraní a plena luz del día, generaron densas columnas de humo y encendieron las alarmas ante una posible escalada mayor en la región. En paralelo, Israel activó sirenas antimisiles y emitió alertas ante un eventual contraataque con misiles o drones.

Irán, por su parte, cerró su espacio aéreo mientras continuaban las detonaciones en Teherán. Como consecuencia directa, varios aeropuertos de la región suspendieron operaciones y quedó bloqueado uno de los principales corredores aéreos que conectan Europa con Oceanía, afectando de lleno a la Fórmula 1 en la antesala de su temporada 2026.