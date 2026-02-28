Debut soñado: Paulo Londra conquistó Viña del Mar y ganó la Gaviota de Oro y Plata

El artista argentino deslumbró al público chileno y homenajeó al hip hop local junto a Ana Tijoux.
Paulo Londra debutó en Viña del Mar y se consagró en una noche inolvidable para su carrera. Cantó sus grandes hits y también presentó “1%”, su último lanzamiento.
El cordobés ingresó a la Quinta Vergara de una forma muy particular: salió desde las gradas y bajó al escenario acompañado por la voz de un relator y la euforia de los espectadores.
Tras entonar “Tal vez”, “Adán y Eva”, “Por eso Vine, “PVSL” y “Gracias”, Londra homenajeó a la escena del hip hop chileno invitando al escenario a Ana Tijoux, una de las raperas más influyentes. Con ella interpretó “1977”.
Coronando una noche icónica en Viña del Mar, Paulo fue reconocido con dos Gaviotas: se llevó la de oro y la de plata. Su regreso a Chile será el 20 de marzo, cuando aterrice en el Arena de Santiago. Sin embargo, antes pasará por el Lollapalooza Argentina.
La gira internacional 2026 de Paulo Londra
CHILE
20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile
ARGENTINA
14.03 - LollaPalooza - Buenos Aires
PARAGUAY
18.04 - Puerto de Asunción - Asunción
ESTADOS UNIDOS
21.05 - Palladium Times Square - New York
23.05 - Sueños Festival - Chicago
26.05 - The Fillmore - Miami
28.05 - The Belasco - Los Angeles
31.05 - La Onda Fest - Napa
COLOMBIA
08.08 - Movistar Arena - Bogotá
MÉXICO
07.05 - Auditorio Josefa - Querétaro
09.05 - Feria de San Marcos - Aguascalientes
11.08 - Auditorio GNP Seguros - Puebla
13.08 - Foro GNP - Mérida
15.08 - Dale Mixx - Monterrey
PERÚ
29.08 - Estadio Nacional - Lima