Debut soñado: Paulo Londra conquistó Viña del Mar y ganó la Gaviota de Oro y Plata

El artista argentino deslumbró al público chileno y homenajeó al hip hop local junto a Ana Tijoux.

Hoy 11:41
Paulo Londra

Paulo Londra debutó en Viña del Mar y se consagró en una noche inolvidable para su carrera. Cantó sus grandes hits y también presentó “1%”, su último lanzamiento.

El cordobés ingresó a la Quinta Vergara de una forma muy particular: salió desde las gradas y bajó al escenario acompañado por la voz de un relator y la euforia de los espectadores.

Tras entonar “Tal vez”, “Adán y Eva”, “Por eso Vine, “PVSL” y “Gracias”, Londra homenajeó a la escena del hip hop chileno invitando al escenario a Ana Tijoux, una de las raperas más influyentes. Con ella interpretó “1977”.

Coronando una noche icónica en Viña del Mar, Paulo fue reconocido con dos Gaviotas: se llevó la de oro y la de plata. Su regreso a Chile será el 20 de marzo, cuando aterrice en el Arena de Santiago. Sin embargo, antes pasará por el Lollapalooza Argentina.

La gira internacional 2026 de Paulo Londra

CHILE

20.08 - Movistar Arena - Santiago de Chile

ARGENTINA

14.03 - LollaPalooza - Buenos Aires

PARAGUAY

18.04 - Puerto de Asunción - Asunción

ESTADOS UNIDOS

21.05 - Palladium Times Square - New York

23.05 - Sueños Festival - Chicago

26.05 - The Fillmore - Miami

28.05 - The Belasco - Los Angeles

31.05 - La Onda Fest - Napa

COLOMBIA

08.08 - Movistar Arena - Bogotá

MÉXICO

07.05 - Auditorio Josefa - Querétaro

09.05 - Feria de San Marcos - Aguascalientes

11.08 - Auditorio GNP Seguros - Puebla

13.08 - Foro GNP - Mérida

15.08 - Dale Mixx - Monterrey

PERÚ

29.08 - Estadio Nacional - Lima

