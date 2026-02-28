Conducía alcoholizada, atropelló y mató a un motociclista y ahora quedó en libertad

La joven de 20 años estaba detenida desde el 14 de febrero en Río Cuarto. La Justicia le concedió la excarcelación mientras avanza la investigación.

La joven de 20 años imputada por atropellar y matar a un motociclista de 35 en Río Cuarto, Córdoba, recuperó su libertad a dos semanas del hecho. Las pericias indicaron que estaba alcoholizada al momento del impacto.

Camila Zabala permanecía detenida en la alcaidía de la Jefatura policial de la ciudad hasta este viernes, cuando el fiscal a cargo del caso le concedió la excarcelación.

La defensa de la familia de la víctima, a cargo del abogado Zacarías Ramírez Rigo, había solicitado que la joven permanezca en prisión preventiva, pero el fiscal Javier Di Santo consideró que no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.

Ramírez Rigo también pidió que se agrave la imputación. Actualmente, Zabala está imputada por homicidio culposo agravado, pero la defensa exige que se modifique a homicidio simple con dolo eventual, al entender que la acusada asumió un riesgo extremo al conducir a alta velocidad, según informó El Doce.

El caso

Camila Zabala conducía un Volkswagen Golf por las calles de Río Cuarto cuando impactó con la moto de Cristian Martín Alanis el pasado 14 de febrero por la madrugada.

El test de alcoholemia realizado a la joven minutos después del incidente arrojó resultado positivo. En el auto iba acompañada por dos amigas quiénes también habían tomado alcohol.