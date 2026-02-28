Ingresar
Se suspende el fútbol en Irán por los ataques: quién es el único argentino que juega allí

La decisión se tomó para los encuentros de todas las categorías, debido a la intervención militar por parte de Estados Unidos e Israel.

Hoy 12:13

La fecha del campeonato de la Persian Gulf Pro League fue suspendida este martes a raíz de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán. Las autoridades determinaron que los dos partidos programados en la máxima categoría, así como todos los encuentros del ascenso y divisiones menores, no se lleven a cabo por cuestiones de seguridad.

El principal foco del conflicto es Teherán, la capital del país, aunque también se registraron bombardeos en distintas ciudades. Como represalia, la Guardia Revolucionaria confirmó un contraataque dirigido a bases militares estadounidenses ubicadas en Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, lo que profundizó la tensión en la región.

En ese contexto, el único futbolista argentino que milita en la élite iraní es Gustavo Blanco Leschuk, delantero mendocino de 34 años que actualmente juega en Foolad FC. Su equipo viene de vencer como visitante a Shams Azar por 2-0 y se ubica séptimo en la tabla, a diez puntos del líder, Esteghlal FC.

Justamente el puntero del campeonato fue el club que lo contrató a mediados de 2023, marcando un hito al convertirse en el primer futbolista argentino en competir en la liga iraní. Surgido en Arsenal de Sarandí, también pasó por Deportivo Morón antes de iniciar una extensa carrera internacional.

La trayectoria internacional de Blanco Leschuk

A lo largo de su carrera, el atacante vistió las camisetas de:

  • Anzhí Majachkalá (Rusia)
  • Wydad Casablanca (Marruecos)
  • Assyriska FF (Suecia)
  • Karpaty Lviv (Ucrania)
  • Shakhtar Donetsk (Ucrania)
  • Málaga CF (España)
  • Antalyaspor (Turquía)
  • Real Oviedo (España)
  • SD Eibar (España)
  • Esteghlal FC (Irán)
  • Foolad FC (Irán)

La suspensión del torneo genera incertidumbre sobre la continuidad del certamen y la situación de los futbolistas extranjeros que se desempeñan en el país, mientras la región atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años.

